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В Україні накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 вер, 2023 16:14
Пропонуємо до обговорення:
У Львівській та Чернівецькій областях на пунктах пропуску прикордонники виявили незаконні чотири різні партії смартфонів IPhone 15, які намагалися ввезти в Україну без декларування.
Дивися повний текст В Україні накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн гривень
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R2
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Додано: Вів 26 вер, 2023 16:14
2 телефони це контрабанда?
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moskowdos
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Додано: Вів 26 вер, 2023 16:37
В іншому випадку, під час огляду легкового автомобіля «Опель», який слідував з сусідньої країни через пункт пропуску «Шегині», оглядовики серед особистих речей виявили два IPhone 15 Pro Max.
Чекайте в мене родина , я купив родині подарунки, я маю то декларувати ??? Від якої суми чи кількості ? Я вибачаюсь але що за бред? 3000 доларів потребує декларування?
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yama
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Додано: Вів 26 вер, 2023 20:40
Уберіть здирницьке мито, і не буде контрабанди і корупції на митницях.
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Додано: Вів 26 вер, 2023 21:06
yama написав:
В іншому випадку, під час огляду легкового автомобіля «Опель», який слідував з сусідньої країни через пункт пропуску «Шегині», оглядовики серед особистих речей виявили два IPhone 15 Pro Max.
Чекайте в мене родина , я купив родині подарунки, я маю то декларувати ??? Від якої суми чи кількості ? Я вибачаюсь але що за бред? 3000 доларів потребує декларування?
увы, все что от 1000, и это еще хорошо - посылки от 150, впрочем, по таким ценам проще заказать и заплатить 32% - фора в 2-3 месяца обеспечена
ну а айфоны очень легко оцениваются - это не китай, пусть даже и топ класса уровня Оппо Виво раскладушек
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cohan
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