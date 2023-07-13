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Найкращі європейські країни
для тих, хто хоче менше...

Найкращі європейські країни для тих, хто хоче менше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 вер, 2023 21:43

Найкращі європейські країни для тих, хто хоче менше...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Євростат.

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Найкращі європейські країни для тих, хто хоче менше працювати
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 вер, 2023 21:43

Интересно, статья не лукавит и греки точно именно трудятся 41 час в неделю, а не числятся на рабочем месте? IMHO греки в Европе в топе бездельников.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 вер, 2023 22:55

  moveton написав:Интересно, статья не лукавит и греки точно именно трудятся 41 час в неделю, а не числятся на рабочем месте? IMHO греки в Европе в топе бездельников.

Ну я теж працюю начебто 40 годин на тиждень. А фактично не більше 25. І то вважаю, що це забагато. Моя мета - дійти до 10-15 годин.
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весь світ іде в сторону 4 денного робдня
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Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2023 00:19

Я думаю ,это с вычетом перерывов , я сталкивался с тем ,что работая по 8 часов ,не засчитали перерывы и день к примеру выходил 7.30 по итогу , суммарно пять дней и вот итог
ololo6768951
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Модератори: Ірина_, Модератор

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