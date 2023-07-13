Найкращі європейські країни для тих, хто хоче менше...

Про це повідомляє Євростат.
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Найкращі європейські країни для тих, хто хоче менше працювати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 вер, 2023 21:43
Найкращі європейські країни для тих, хто хоче менше...
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Дивися повний текст
Найкращі європейські країни для тих, хто хоче менше працювати
Додано: Вів 26 вер, 2023 21:43
Интересно, статья не лукавит и греки точно именно трудятся 41 час в неделю, а не числятся на рабочем месте? IMHO греки в Европе в топе бездельников.
Додано: Вів 26 вер, 2023 22:55
Додано: Чет 28 вер, 2023 00:19
Я думаю ,это с вычетом перерывов , я сталкивался с тем ,что работая по 8 часов ,не засчитали перерывы и день к примеру выходил 7.30 по итогу , суммарно пять дней и вот итог
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