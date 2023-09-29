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У «Нафтогазі» уточнили, як
платити за доставку газу

У «Нафтогазі» уточнили, як платити за доставку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2023 06:53

У «Нафтогазі» уточнили, як платити за доставку газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє «Нафтогаз» у Facebook.

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У «Нафтогазі» уточнили, як платити за доставку газу
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2023 06:53

Не зручно,завжди думаю передала чи ні,треба як було колись: вказували показники при оплаті!!!
neonilastrizacuk11
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Модератори: Ірина_, Модератор

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