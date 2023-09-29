Про це повідомляє «Нафтогаз» у Facebook.
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У «Нафтогазі» уточнили, як платити за доставку газу
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Додано: Чет 28 вер, 2023 06:53
У «Нафтогазі» уточнили, як платити за доставку газу
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Дивися повний текст
У «Нафтогазі» уточнили, як платити за доставку газу
Додано: Чет 28 вер, 2023 06:53
Не зручно,завжди думаю передала чи ні,треба як було колись: вказували показники при оплаті!!!
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