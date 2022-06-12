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НБУ нагадує, що не прийматимуть деякі купюри та монети:...
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Додано: Суб 30 вер, 2023 03:17
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк нагадує, що залишилось три дні, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу.
Дивися повний текст НБУ нагадує, що не прийматимуть деякі купюри та монети: на обмін — три дні (фото)
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Додано: Суб 30 вер, 2023 03:17
НБУ об этом напоминал аж первого сентября. А через день после выхода этой статьи ещё и продлил три дня на неопределённый срок: https://news.finance.ua/ru/nbu-prodleva ... go-obrazca
Я, правда, об этом узнал, когда таки пришёл в Приват с завалявшимися копейками за час до крайнего срока на обмен о котором подобные статьи уже год периодически напоминали.
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