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НБУ нагадує, що не прийматимуть
деякі купюри та монети:...

НБУ нагадує, що не прийматимуть деякі купюри та монети:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 вер, 2023 03:17

НБУ нагадує, що не прийматимуть деякі купюри та монети:...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк нагадує, що залишилось три дні, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу.

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НБУ нагадує, що не прийматимуть деякі купюри та монети: на обмін — три дні (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 вер, 2023 03:17

НБУ об этом напоминал аж первого сентября. А через день после выхода этой статьи ещё и продлил три дня на неопределённый срок: https://news.finance.ua/ru/nbu-prodleva ... go-obrazca

Я, правда, об этом узнал, когда таки пришёл в Приват с завалявшимися копейками за час до крайнего срока на обмен о котором подобные статьи уже год периодически напоминали.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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