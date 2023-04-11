Вищий антикорупційний суд вперше прийняв рішення про виплату винагороди викривачу у корупційній справі.
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ВАКС вперше ухвалив виплату винагороди викривачу − отримає понад 13 мільйонів гривень
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Додано: Пон 02 жов, 2023 20:25
ВАКС вперше ухвалив виплату винагороди викривачу −...
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ВАКС вперше ухвалив виплату винагороди викривачу − отримає понад 13 мільйонів гривень
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