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ВАКС вперше ухвалив виплату
винагороди викривачу −...

ВАКС вперше ухвалив виплату винагороди викривачу −...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2023 20:25

ВАКС вперше ухвалив виплату винагороди викривачу −...

Пропонуємо до обговорення:
Вищий антикорупційний суд вперше прийняв рішення про виплату винагороди викривачу у корупційній справі.

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ВАКС вперше ухвалив виплату винагороди викривачу − отримає понад 13 мільйонів гривень
R2
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