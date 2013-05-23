Адреса сервісу
Як працює: кожен день створюється пост з зображенням (таблиця) курсів. Пост оновлюється впродовж робочого дня кожні 10хв
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 жов, 2023 13:01
Сервіс моніторингу курсів банку + міжбанк
Доброго дня, створив сервіс для моніторингу актуальних курсів в банках: онлайн, картковий, готівковий + міжбанк.
Адреса сервісу
Як працює: кожен день створюється пост з зображенням (таблиця) курсів. Пост оновлюється впродовж робочого дня кожні 10хв
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