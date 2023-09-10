В країнах Євросоюзу зарплатня часто дуже різниться. Наприклад, в Німеччині або Франції рівень заробітку часто набагато вищий, ніж від Болгарії та Румунії.
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У яких країнах ЄС найнижчі зарплати та де працюють українці
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Додано: Сер 04 жов, 2023 14:08
У яких країнах ЄС найнижчі зарплати та де працюють українці
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Дивися повний текст
У яких країнах ЄС найнижчі зарплати та де працюють українці
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