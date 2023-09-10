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У яких країнах ЄС найнижчі
зарплати та де працюють українці

У яких країнах ЄС найнижчі зарплати та де працюють українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 жов, 2023 14:08

У яких країнах ЄС найнижчі зарплати та де працюють українці

Пропонуємо до обговорення:
В країнах Євросоюзу зарплатня часто дуже різниться. Наприклад, в Німеччині або Франції рівень заробітку часто набагато вищий, ніж від Болгарії та Румунії.

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У яких країнах ЄС найнижчі зарплати та де працюють українці
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 жов, 2023 14:08

160 крон это 6,5 евро
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