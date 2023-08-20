Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будували протягом трьох десятиліть, відкриють уже найближчими тижнями.
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Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років
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Додано: Вів 10 жов, 2023 15:15
Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський...
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Дивися повний текст
Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років
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