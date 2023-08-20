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Кличко сказав, коли відкриють
Подільсько-Воскресенський...

Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 жов, 2023 15:15

Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський...

Пропонуємо до обговорення:
Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будували протягом трьох десятиліть, відкриють уже найближчими тижнями.

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Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 жов, 2023 15:15

А коли від мажорів відкриють Південий міст не сказав...
linkov_panels
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