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Finance.ua: Депозити з
поповненням: як застрахуватися...

Finance.ua: Депозити з поповненням: як застрахуватися...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 16:30

Finance.ua: Депозити з поповненням: як застрахуватися...

Пропонуємо до обговорення:
Огляд Finance.ua
14 вересня 2023 року Національний банк вдруге цього року знизив облікову ставку одразу на 2% – з 22% до 20% річних. Банкам був наданий недвозначний меседж: треба забезпечити країну дешевими кредитами, а для цього доведеться знижувати відсоткові ставки за депозитами для населення. Натяк від регулятора був сприйнятий банками чітко та оперативно: відсоткові ставки почали знижуватися.

Дивися повний текст Депозити з поповненням: як застрахуватися від зниження ставки
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 16:30

Sportbank - там мінімальна сума поповнення 500 грн
(і мінімальна сума депозиту така ж)
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:17

Акційні зимові депозити

Якщо вже є стаття на порталі,киньте посилання. Так багато інформації про прибуток банків , тільки немає такої інформації про депозит і їх прибутковість
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:10

  sens написав:Якщо вже є стаття на порталі,киньте посилання. Так багато інформації про прибуток банків , тільки немає такої інформації про депозит і їх прибутковість

Добрий день, шановний sens.

Найбільш привабливі депозити січня – в нашому щомісячному огляді

Про оподаткування надприбутків банків у нас можна почитати тут

З повагою, Ірина
Ірина_
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