Міжнародний валютний фонд прогнозує поступове повернення біженців до України вже 2024 року. Але повернуться з-за кордону не всі.
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Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності населення України
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Додано: Нед 15 жов, 2023 17:09
Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності...
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Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності населення України
Додано: Нед 15 жов, 2023 17:13
Re: Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності.
Звідки такі оптимісти в МВФ... Взагалі не розумію їх модель стабільного росту населення України.
Навіть в оптимістичному варіанті (швидкої перемоги і вступу до ЄС) в рік перемоги повернуться кілька мільйонів біженців і буде бейбібум після повернення чоловіків з фронту що дасть + 3-4 млн. А от далі вже через рік невідомо що має статись, щоб ми не повернулись до плавного вимирання, яке було до війни.
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