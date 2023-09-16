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Біженці повернуться не всі:
МВФ дав прогноз чисельності...

Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 жов, 2023 17:09

Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд прогнозує поступове повернення біженців до України вже 2024 року. Але повернуться з-за кордону не всі.

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Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності населення України
R2
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5,7 продуктивного молодого репродуктивного населення виїхало
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Повідомлення Додано: Нед 15 жов, 2023 17:13

Re: Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності.

Звідки такі оптимісти в МВФ... Взагалі не розумію їх модель стабільного росту населення України.
Навіть в оптимістичному варіанті (швидкої перемоги і вступу до ЄС) в рік перемоги повернуться кілька мільйонів біженців і буде бейбібум після повернення чоловіків з фронту що дасть + 3-4 млн. А от далі вже через рік невідомо що має статись, щоб ми не повернулись до плавного вимирання, яке було до війни.
Дюрі-бачі
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