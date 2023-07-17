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66% українських компаній працюють у довоєнному режимі,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 жов, 2023 23:59
Пропонуємо до обговорення:
Більшість українських компаній, а саме 66%, вже відновили роботу в повному обсязі й працюють у довоєнному режимі, а решта 34% працюють частково.
Дивися повний текст 66% українських компаній працюють у довоєнному режимі, решта працюють частково — дослідження
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