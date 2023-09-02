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СБУ викрила чотири нові схеми
ухилення від мобілізації:...

СБУ викрила чотири нові схеми ухилення від мобілізації:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2023 03:57

СБУ викрила чотири нові схеми ухилення від мобілізації:...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Одеській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

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СБУ викрила чотири нові схеми ухилення від мобілізації: як вони працювали
R2
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