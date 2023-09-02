Служба безпеки заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Одеській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.
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СБУ викрила чотири нові схеми ухилення від мобілізації: як вони працювали
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Додано: Чет 19 жов, 2023 03:57
СБУ викрила чотири нові схеми ухилення від мобілізації:...
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Дивися повний текст
СБУ викрила чотири нові схеми ухилення від мобілізації: як вони працювали
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