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Німеччина хоче замінити
російський газ українським...

Німеччина хоче замінити російський газ українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2023 13:49

Німеччина хоче замінити російський газ українським...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні біогаз виробляють на великій кількості невеликих установок. Німецькі автори ідеї співпраці стверджують, що попри війну з рф, обстрілювати такі установки для армії рф безперспективно

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Німеччина хоче замінити російський газ українським біометаном
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2023 13:49

Гиперлуп, зеленый водород уже были, вот и биометан подъехал. Интересно, что следующее.
summacut
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