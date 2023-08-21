|
|
|
Німеччина хоче замінити російський газ українським...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 жов, 2023 13:49
Пропонуємо до обговорення:
В Україні біогаз виробляють на великій кількості невеликих установок. Німецькі автори ідеї співпраці стверджують, що попри війну з рф, обстрілювати такі установки для армії рф безперспективно
Дивися повний текст Німеччина хоче замінити російський газ українським біометаном
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99456
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 жов, 2023 13:49
Гиперлуп, зеленый водород уже были, вот и биометан подъехал. Интересно, что следующее.
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2233
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|