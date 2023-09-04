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Ринок нерухомості: як банки
знизили іпотечні ставки

Ринок нерухомості: як банки знизили іпотечні ставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 жов, 2023 11:18

Ринок нерухомості: як банки знизили іпотечні ставки

Пропонуємо до обговорення:
Комерційні банки знизили ставки іпотечного кредитування — вперше з початку широкомасштабного вторгнення. В середньому ставка знизилася відразу на 3%.

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Ринок нерухомості: як банки знизили іпотечні ставки
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 жов, 2023 11:18

Зараз нема різниці у ціні між ціною на початку будівництва, та ціни після ввеедння в експлуатацію. На вторинному ринку ціни такі самі, але інколи навіть з ремонтом та меблями.
Ціни забудовників завищені порівняно з реаліями ринку.
Тільки зниження цін та корупції у будівництві можуть оживити ринок.
o_volvachev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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