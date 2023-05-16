Біженці з України масово переїжджають до Норвегії:...

|
|
Біженці з України масово переїжджають до Норвегії:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 жов, 2023 22:18
Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом в Норвегії помітно зросла кількість українців. Потік біженців до цієї скандинавської країни продовжує збільшуватися, і тому виникла необхідність створити додаткові приміщення для їхнього проживання. Про це повідомляє Life In Norway.
Дивися повний текст Біженці з України масово переїжджають до Норвегії: чим приваблює скандинавська країна
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99459
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 21 жов, 2023 22:18
Ах, это сладкое слово "халява"
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2234
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор