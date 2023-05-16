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Біженці з України масово
переїжджають до Норвегії:...

Біженці з України масово переїжджають до Норвегії:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 жов, 2023 22:18

Біженці з України масово переїжджають до Норвегії:...

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом в Норвегії помітно зросла кількість українців. Потік біженців до цієї скандинавської країни продовжує збільшуватися, і тому виникла необхідність створити додаткові приміщення для їхнього проживання. Про це повідомляє Life In Norway.

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Біженці з України масово переїжджають до Норвегії: чим приваблює скандинавська країна
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 жов, 2023 22:18

Ах, это сладкое слово "халява"
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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