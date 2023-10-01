RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ринок смартфонів досяг
найнижчого рівня за 10 років

Ринок смартфонів досяг найнижчого рівня за 10 років
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2023 01:44

Ринок смартфонів досяг найнижчого рівня за 10 років

Пропонуємо до обговорення:
Дослідницька компанія Counterpoint Research випустила невтішний звіт про стан ринку смартфонів у третьому кварталі 2023 року. Падіння продажів у порівнянні з аналогічним періодом рік тому склало 8%.

Дивися повний текст
Ринок смартфонів досяг найнижчого рівня за 10 років
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99460
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2023 01:45

Надо еще больше на них цены задирать
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 575
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок нерухомості: як банки знизили іпотечні ставки
R2 » П'ят 20 жов, 2023 11:18
2 149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 жов, 2023 22:37
pilivilibillibons
Уряд: у планах на наступні 5 років — відновлення та...
R2 » Вів 03 жов, 2023 22:05
3 341
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 жов, 2023 15:01
Примат
Топ-5 смартфонів із бездротовою зарядкою
R2 » Нед 01 жов, 2023 23:20
2 280
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 жов, 2023 10:31
Bobua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.