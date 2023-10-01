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Ринок смартфонів досяг найнижчого рівня за 10 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 жов, 2023 01:44
Пропонуємо до обговорення:
Дослідницька компанія Counterpoint Research випустила невтішний звіт про стан ринку смартфонів у третьому кварталі 2023 року. Падіння продажів у порівнянні з аналогічним періодом рік тому склало 8%.
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Додано: Нед 22 жов, 2023 01:45
Надо еще больше на них цены задирать
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Пон 02 жов, 2023 10:31
Bobua