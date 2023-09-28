RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українські біженці в Європі
можуть залишитись без...

Українські біженці в Європі можуть залишитись без...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2023 15:45

Українські біженці в Європі можуть залишитись без...

Пропонуємо до обговорення:
Українські біженці, які отримують соціальну допомогу в країнах Європейського Союзу, почали отримувати листи від контролюючих органів цих країн із вимогою надати виписки з рахунків в українських банках за останні три місяці.

Дивися повний текст
Українські біженці в Європі можуть залишитись без виплат. Як перевірятимуть статки українців
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99462
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2023 15:46

Капец налякали. Вже більшість хто таким страдає або нові картки повідкривали (пусті рахунки показують) або через інших людей працюють. Їм треба зібрати примусово смартфони і подивитися банківські додатки. Або запити на державному рівні
PUnder
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 02.08.09
Подякував: 38 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Біженці з України масово переїжджають до Норвегії:...
R2 » Суб 21 жов, 2023 22:18
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 жов, 2023 22:18
summacut
Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності...
R2 » Нед 15 жов, 2023 17:09
3 319
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 жов, 2023 12:39
testertest1974
З 20 вересня всі клієнти monobank можуть суттєво...
R2 » Чет 28 вер, 2023 14:31
3 491
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 жов, 2023 14:50
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.