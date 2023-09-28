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Українські біженці в Європі можуть залишитись без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 жов, 2023 15:45
Пропонуємо до обговорення:
Українські біженці, які отримують соціальну допомогу в країнах Європейського Союзу, почали отримувати листи від контролюючих органів цих країн із вимогою надати виписки з рахунків в українських банках за останні три місяці.
Дивися повний текст Українські біженці в Європі можуть залишитись без виплат. Як перевірятимуть статки українців
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Додано: Нед 22 жов, 2023 15:46
Капец налякали. Вже більшість хто таким страдає або нові картки повідкривали (пусті рахунки показують) або через інших людей працюють. Їм треба зібрати примусово смартфони і подивитися банківські додатки. Або запити на державному рівні
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