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Криптовалютні аналітики прогнозують
потенційне зростання...

Криптовалютні аналітики прогнозують потенційне зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 жов, 2023 22:43

Криптовалютні аналітики прогнозують потенційне зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики галузі цифрових активів наголошують: поширення неправдивої інформації про ETF-BTC біткоїн спровокувало значне зростання вартості криптоактиву. Зокрема, на платформі Binance ціна BTC з $27 883 всього за 30 хвилин піднялася до $30 000.

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Криптовалютні аналітики прогнозують потенційне зростання біткоїна до $45 000
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 жов, 2023 22:43

Ясно, значит этот криптомусор опять обвалится
75stasstas75
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