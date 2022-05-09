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Дослідження: Червоний
перець пригнічує апетит

Дослідження: Червоний перець пригнічує апетит
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 21:37

Дослідження: Червоний перець пригнічує апетит

Пропонуємо до обговорення:
Присутність в раціоні невеликої кількості червоного перцю допомагає приборкувати апетит, особливо у тих, хто зазвичай не їсть гострої їжі, стверджують дослідники з Університету Пердью (США).

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Дослідження: Червоний перець пригнічує апетит
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 21:37

Вполне возможно, насчет красного перца-правда. Если говорить о приправах вообще на все случаи жизни- то я бы выбрал такие вкусы от ТМ Приправка https://file.liga.net/companies/tm-pripravka:
Набор натуральных приправ Травы Греции+Травы Италии+Травы Франции
Приправка для плова
Приправка для рыбы рыбы с лимонным соком и итальянскими травами

Как-то так)
alfaro23
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 12:38

R2 дуже правильне дослідження для фінансового сайту. Все по темі і в точку, ніякого флуду)
equinox
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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