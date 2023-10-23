RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через різницю в зарплатах з
чоловіками жінки в Україні...

Через різницю в зарплатах з чоловіками жінки в Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 10:11

Через різницю в зарплатах з чоловіками жінки в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні жінка працює 6,5 років безкоштовно тільки через різницю в зарплатах, адже жінки заробляють на 18,5% менше за чоловіків.

Дивися повний текст
Через різницю в зарплатах з чоловіками жінки в Україні працюють 6,5 років безкоштовно — Мінекономіки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99482
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 10:11

Феміністки при владі то біда. Замість справами країни займатися, що воює, такою лівацькою дурнею зайняті!!!
o_volvachev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 24.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 10:22

Re: Через різницю в зарплатах з чоловіками жінки в Україні..

Как всегда, ни одного доказательства или факта, просто цифры "зі стелі".
36 лет работаю, ни разу не встречался с таким фактом, заработная плата привязана к должности (соответственно обязанностям), а кто там мужчина или женщина не имеет значения.
Примат
 
Повідомлень: 301
З нами з: 09.12.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 15:22

Re: Через різницю в зарплатах з чоловіками жінки в Україні..

а ще жінки мають пільги за дітей - нарожають дітей і зовсім не працюють, або ж виходять на пенсію раніше. А чоловікам доводиться за них платити, довше і більше працювати. Це ж дискримінація!!!111
equinox
 
Повідомлень: 405
З нами з: 12.12.13
Подякував: 144 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 15:58

Шановні наші жіночки!
Гайда на фронт!
Тут і зарплати будете мати на рівні чоловіків і, взагалі, ще й звільнитись зможете коли завагітнієте))
Не те, що чоловікам безстроково служити і служити...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 18.03.21
Подякував: 209 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Берлінські подушки» замінять «лежачих поліційних» в Україні
R2 » Чет 26 жов, 2023 13:35
3 136
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 жов, 2023 14:24
Примат
В Україні можуть приватизувати великий держбанк — Рожкова
R2 » Сер 25 жов, 2023 18:18
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 жов, 2023 03:02
bodia1406
В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що...
R2 » Пон 23 жов, 2023 13:29
1 212
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 жов, 2023 13:30
aaggrruu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5346)
27.10.2023 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.