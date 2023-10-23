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Через різницю в зарплатах з чоловіками жінки в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 жов, 2023 10:11
Пропонуємо до обговорення:
В Україні жінка працює 6,5 років безкоштовно тільки через різницю в зарплатах, адже жінки заробляють на 18,5% менше за чоловіків.
Дивися повний текст Через різницю в зарплатах з чоловіками жінки в Україні працюють 6,5 років безкоштовно — Мінекономіки
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R2
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Додано: Чет 26 жов, 2023 10:11
Феміністки при владі то біда. Замість справами країни займатися, що воює, такою лівацькою дурнею зайняті!!!
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o_volvachev
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Додано: Чет 26 жов, 2023 10:22
Как всегда, ни одного доказательства или факта, просто цифры "зі стелі".
36 лет работаю, ни разу не встречался с таким фактом, заработная плата привязана к должности (соответственно обязанностям), а кто там мужчина или женщина не имеет значения.
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Додано: Чет 26 жов, 2023 15:22
а ще жінки мають пільги за дітей - нарожають дітей і зовсім не працюють, або ж виходять на пенсію раніше. А чоловікам доводиться за них платити, довше і більше працювати. Це ж дискримінація!!!111
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equinox
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Додано: Чет 26 жов, 2023 15:58
Шановні наші жіночки!
Гайда на фронт!
Тут і зарплати будете мати на рівні чоловіків і, взагалі, ще й звільнитись зможете коли завагітнієте))
Не те, що чоловікам безстроково служити і служити...
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