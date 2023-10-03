Dragon Capital вдвічі знизив прогноз зростання ВВП у 2024 році до 4,0% р/р, очікує курс гривні 39 грн/дол до кінця наступного року.
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В Dragon Capital назвали важливий драйвер економічного зростання України
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Додано: Чет 26 жов, 2023 20:51
В Dragon Capital назвали важливий драйвер економічного...
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В Dragon Capital назвали важливий драйвер економічного зростання України
Додано: Чет 26 жов, 2023 20:52
Нам потрібен президент і прокурор з нуля, інших шансів для України не існує.
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