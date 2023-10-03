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В Dragon Capital назвали
важливий драйвер економічного...

В Dragon Capital назвали важливий драйвер економічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 20:51

В Dragon Capital назвали важливий драйвер економічного...

Пропонуємо до обговорення:
Dragon Capital вдвічі знизив прогноз зростання ВВП у 2024 році до 4,0% р/р, очікує курс гривні 39 грн/дол до кінця наступного року.

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В Dragon Capital назвали важливий драйвер економічного зростання України
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 20:52

Нам потрібен президент і прокурор з нуля, інших шансів для України не існує.
pilivilibillibons
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Модератори: Ірина_, Модератор

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