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Як змінилися ціни на однокімнатні
квартири в найбільших...

Як змінилися ціни на однокімнатні квартири в найбільших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 13:14

Як змінилися ціни на однокімнатні квартири в найбільших...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість однокімнатного помешкання в Україні змінюється залежно від економічної ситуації, величини попиту, перебігу воєнних подій, частоти обстрілів тощо. Дізнайтеся, на скільки зросли ціни в найбільших містах.

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Як змінилися ціни на однокімнатні квартири в найбільших містах: дані за останній рік
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 13:14

Якщо аналізувати ціни в столиці, то середня вартість житла з однією кімнатою зросла на 16% і становить зараз 2,9 мільйона гривень.

средняя однушка в Киеве стоит 77 тыс.у.е????????
вы в дуб вьебались?????
stokoz
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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