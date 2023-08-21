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Долар по 36,6 — це «якір»:
експерт пояснив, як...

Долар по 36,6 — це «якір»: експерт пояснив, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 16:42

Долар по 36,6 — це «якір»: експерт пояснив, як...

Пропонуємо до обговорення:
Перехід до ринкового курсоутворення в Україні був неминучим процесом. Однак до НБУ є питання щодо часу, який було обрано для ухвалення такого рішення.

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Долар по 36,6 — це «якір»: експерт пояснив, як формується ринковий курс валюти
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 16:42

та який він там ринковий, рухається тільки курс покупки долара тоді як курс продажу банками залишається незмінним. Черговий прихований податок
dotster
 
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