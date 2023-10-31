Національний банк прогнозує стабілізацію цін на пальне у 2024 році завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту.
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Ціни на пальне наступного року стабілізуються — НБУ
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Додано: П'ят 03 лис, 2023 18:11
Ціни на пальне наступного року стабілізуються — НБУ
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Дивися повний текст
Ціни на пальне наступного року стабілізуються — НБУ
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