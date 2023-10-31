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Ціни на пальне наступного
року стабілізуються — НБУ

Ціни на пальне наступного року стабілізуються — НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2023 18:11

Ціни на пальне наступного року стабілізуються — НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк прогнозує стабілізацію цін на пальне у 2024 році завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту.

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Ціни на пальне наступного року стабілізуються — НБУ
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2023 18:11

Стабилизируются - это хорошо. А на какой отметке?
summacut
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