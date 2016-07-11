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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Пон 18 бер, 2024 15:10
Re: Еміграція, заробітчанство
нормальное образование, задорное и патриотичное
Додано: Пон 18 бер, 2024 15:48
Думаю имелась в виду щавелевая кислота. Но корреспондент проходил химию уже в современной школе и разницы не уловил.
Додано: Пон 18 бер, 2024 16:49
там какая-то тетя в каментах написала что такое вещество применяется в косметологии, я погуглил, и вот
с точки зрения маркетологов в одном флаконе вмещаются "высокие концентрации кислоты" и "щелочная вода в гранулах", а еще продукт является веганским
хз как дальше с этим жить
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:50
Re: Стан освіти в Україні і не тільки
В садочках зарплати ще менші, але і в учителів нижчі, ніж в касирів... От моя мама з 45 р. стажу, надбавками методиста, старшими вчителями, преміями за престиж і прочу лабуду має 14k в місяць, а початківець - вдвічі менше... Вчитель може більш-менш жити тільки якщо набере 100500 дітей для репетиторства, або має іншу оплачувану роботу (мама раніше торгувала автотоварами).
Тільки от постійні реформи спрямовані на те, щоб вчитель все більше і більше працював і в нього не залишалось часу на заробляння грошей...
Я розумію, що в нас нема грошей як в Китаю, щоб заливати освіту і науку фінансуванням, але хоча б на рівень Казахстану треба виходити і виконувати таки прийняті постанови, зокрема № 822 ...
Додано: Пон 18 бер, 2024 20:26
Re: Стан освіти в Україні і не тільки
Додано: Пон 18 бер, 2024 21:11
Re: Стан освіти в Україні і не тільки
В моєї мами запитав з/п - трохи більше 20 тис. бо більше ставки, Пенсія 7+, судиться за 11 бо виходила в 50 років на дольову на 1 місяць не зрозуміло навіщо. Є приватні уроки. Тобто вчителі зі стажем років 20 - то є середній клас по факту.
Додано: Пон 18 бер, 2024 21:33
Re: Стан освіти в Україні і не тільки
Це вже 1,5 ставки. Не кожен молодий зможе стільки працювати. Моя мама так працювала до виходу на пенсію, а після - працює на 0.75-0.9 ставки і взагалі має бажання звільнитись, на фоні нових реформ...
Моїй вдалося відсудити 9.5, а тепер, після перерахунку - 10.5.
Що??? Який до біса середній клас? Хіба якщо після 1,5 ставки в школі ще на 2 ставки приватних уроків давати...
Додано: Пон 18 бер, 2024 22:28
В малого в 11-му класі, на днях, чергова вчителька з математики звільнилася, не стала навіть до закінчення НР чекати. Дали на заміну якусь пенсіонерка.
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:27
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:42
Re: Стан освіти в Україні і не тільки
Я вже писав про НУШ: це приклад того, як благими намірами стелять дорогу до пекла.
Сама ідея НУШ дуже класна, значно краща ніж радянщина. Але її реалізація потребує значно більше ресурсів: обладнання для проєктів потрібне, зокрема наш університет подає регулярно заявки на гранти для STEM лабораторії, щоб було на чому вчити майбутніх вчителів, але там бюджет від 30 тис. Євро. А такі лабораторії потрібні по декілька штук в кожну школу. Та і в класах має бути 10-15 учнів, а не 40. І вчителі потрібні вмотивовані. І підручники б треба ліцензувати, скажімо у Оксфорда, і якісно перекласти, а не вигадувати велосипеди...
Без відсутності ресурсів я б не чіпав систему, яка ще якось працювала. А зараз отримуємо НУШат, які в 5 класі не знають матеріал першого, програму, яка містить просто рандомний набір тем, які часто повторюються в різних класах і вчителів, від яких вимагають робити щось, не пояснюючи що, без матеріалів, за копійчану зарплату...
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