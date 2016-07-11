|
|
|
Стан освіти в Україні і не тільки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06
это у меня одного проблемы с обновлением написанных форумчанами постов?
На форуме, после неоднократных обновлений, вижу крайний пост от Дюри-бачи в 10.42 сегодня 19 марта.
На станице "Ваши сообщения" вижу что есть пост акурта в 16.30.
Вчера была та-же фигня. Видел что есть пост ЛАДа, но на ветке его не было.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16913
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8407 раз.
- Подякували: 5299 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:19
Був опонентом на захисті PhD в Казахстані. В них вимоги до дисертації як в нас до хорошої магістерської роботи...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3647
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:29
Дюрі-бачі написав:
Був опонентом на захисті PhD в Казахстані. В них вимоги до дисертації як в нас до хорошої магістерської роботи...
тому й платять так, не дуже...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6581
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 1463 раз.
-
- Профіль
-
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|