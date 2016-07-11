RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Освіта в Україні та світі
/
Стан освіти в
Україні і не тільки

Стан освіти в Україні і не тільки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06

Re: Стан освіти в Україні і не тільки

это у меня одного проблемы с обновлением написанных форумчанами постов?
На форуме, после неоднократных обновлений, вижу крайний пост от Дюри-бачи в 10.42 сегодня 19 марта.
На станице "Ваши сообщения" вижу что есть пост акурта в 16.30.
Вчера была та-же фигня. Видел что есть пост ЛАДа, но на ветке его не было.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16945
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8414 раз.
Подякували: 5301 раз.
 
Профіль
8
3
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:19

Re: Стан освіти в Україні і не тільки

Був опонентом на захисті PhD в Казахстані. В них вимоги до дисертації як в нас до хорошої магістерської роботи...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 29.07.22
Подякував: 653 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:29

  Дюрі-бачі написав:Був опонентом на захисті PhD в Казахстані. В них вимоги до дисертації як в нас до хорошої магістерської роботи...

тому й платять так, не дуже... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6636
З нами з: 29.09.19
Подякував: 644 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 16:14

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Світовий банк виділить на українську освіту 415 млн доларів — Мінфін

Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що наступна галузь після військової, на якій не можна економити – це освіта?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4310
З нами з: 14.09.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1970 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перспективи освіти в Україні та світі. 1, 2, 3, 4
bevzaalex » П'ят 25 лис, 2016 21:17
33 51487
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2024 15:02
Дюрі-бачі
Динаміка та трансформація освіти в Україні та світі: роль Жи
rvolodimir02 » Сер 17 січ, 2024 17:46
0 3133
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2024 17:46
rvolodimir02
В Україні більше не буде нових спеціалістів 1, 2
R2 » Пон 11 лип, 2016 20:48
12 10284
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лип, 2016 13:45
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.