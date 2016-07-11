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Стан освіти в
Україні і не тільки

Стан освіти в Україні і не тільки
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06

Re: Стан освіти в Україні і не тільки

это у меня одного проблемы с обновлением написанных форумчанами постов?
На форуме, после неоднократных обновлений, вижу крайний пост от Дюри-бачи в 10.42 сегодня 19 марта.
На станице "Ваши сообщения" вижу что есть пост акурта в 16.30.
Вчера была та-же фигня. Видел что есть пост ЛАДа, но на ветке его не было.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:19

Re: Стан освіти в Україні і не тільки

Був опонентом на захисті PhD в Казахстані. В них вимоги до дисертації як в нас до хорошої магістерської роботи...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:29

  Дюрі-бачі написав:Був опонентом на захисті PhD в Казахстані. В них вимоги до дисертації як в нас до хорошої магістерської роботи...

тому й платять так, не дуже... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 16:14

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Світовий банк виділить на українську освіту 415 млн доларів — Мінфін

Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що наступна галузь після військової, на якій не можна економити – це освіта?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:04

Re: Стан освіти в Україні і не тільки

  Shaman написав:тому й платять так, не дуже...

Сьогодні отримав оплату. В Україні за опонування платять 728 грн.
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Дюрі-бачі
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