Стан освіти в Україні і не тільки

Перше і найголовніше: в усі військові університети в Україні не те, що немає конкурсу — там НЕДОБІР.

Найголовніша причина — це тюрма. Уявіть собі 18 річного хлопця чи дівчину, які випускаються зі школи і добровільно захочуть піти в військовий університет, 5 років не виходити за межі, ходити строєм, мити казарми і навіть не мати можливість в пʼятницю просто піти випити пива з друзями.



В 18 років хочеться зовсім іншого від життя, ніж ходити на обід під звуки барабанів.



Чим зараз намагається привабити військова освіта? Форма, їжа та місце, де жити. Все за рахунок держави.



Це — смішно.



В 2024-му привабити молоду людину вступити до вашого Університету тим, що ви будете годувати її котлетою та пюре — не дуже вийде. А зробити так, щоб ТАЛАНОВИТА молода людина вступила - не можливо.



Що робити?



Два шляхи.



Перший — зміна самих університетів — більше свободи, менше затягів, можливість отримати ще й крім військової, цивільну освіту. Плюс більш активне міжнародне співробітництво — кожен студент військового університету має провчитись рік за кордоном за рахунок держави. Це збільшить попит на освіту та залучить більше талановитої молоді.



Другий — зміна підходів до присвоєння офіцерського звання.



Держава вкладає величезні кошти в державне замовлення. Після виходу з університетів студенти часто не можуть знайти роботу за спеціальністю і починають шукати роботу в обслуговуючих сферах. Саме через це у нас в країні фантастично якісні послуги. Смачна кава. Гарні послуги бʼюті індустрії та чудові офіціанти.



Але в контексті держави — нам варто «пренебречь» цими сферами і вкластись в сфери оборони, державного управління і так далі.



Уявімо — ви студент логістики. Закінчили університет. Роботу не можете знайти. І йдете на роботу в кафе — працювати бариста. Ваша заробітна плата в Києві — 20-22к грн. Не в Києві це буде 10-15к грн.



Молодший лейтенант в ЗСУ отримує (дивлячись від посади) в районі 25-26к грн. Це перший контракт і перша посада. Плюс різні виплати, пільги, оздоровчі, гроші на найм житла і можливість в майбутньому отримати житло. Плюс є велика карʼєрна драбина — якщо ви талановиті, то ви досить швидко пройдете шлях від молодшого лейтенанта до вищих офіцерських звань та посад, і пропорційно збільшується грошове забезпечення.



Але чомусь людина цивільна не обирає для себе варіант БУДУВАТИ карʼєру в армії, а обирає — готувати каву.



Тут комплексна проблема — але одна з головних — поріг входу. Вхід можливий лише, якщо є офіцерське звання. І ось тут наша система має стати пластичною. Якщо у вас є вища освіта і ви хочете приєднатись до ЗСУ і знайшли для себе посаду відповідну вашому фаху — ви маєте мати таку можливість через швидкі курси і присвоєння звання.



Таким чином ми зможемо «ловити» багато молодих спеціалістів, які не знають, що робити в житті і направляти їх в ЗСУ і отримувати від цього користь.