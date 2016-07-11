Стан освіти в Україні і не тільки

Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
sashaqbl написав:А в чому полягає руйнування освіти?
Якщо коротко про Вищу освіту, то: 1. Абсолютна непередбачуваність. Якщо раніше всі зміни, які б вони погані не були, починали діяти із наступного навчального року, тільки для новонабраних студентів / аспірантів (зокрема досі діє "стара" процедура захисту для аспірантів до 2015 року вступу), то зараз всі зміни вводяться в дію одразу, іноді "заднім числом". 2. Ручне керування фінансуванням: раніше була формула, за якою рахували кому скільки дати. Зараз - треба їхати і домовлятись, жодних формул, просто вирішує конкретна людина. 3. Толерування корупції. Навіть коли ловлять, то покарання абсолютно ніякого. 4. Починається новий дерибан майна невиданих масштабів. Вже є рекомендація "продати нерухомість, щоб були кошти на ремонт, оплату ком послуг, ...". 5. Руйнування всіх контролюючих органів (НАЗЯВО) і там, де раніше були прозорі процедури - зараз мутні схеми і просто імітація. 6. "Ущільнення" навчального процесу через неможливість забезпечити базові потреби (сховища, електроенергію, опалення). Студенти тепер навчаються по 4 пари 6 днів на тиждень (48 годин, хоча в законі вказано, що не більше 36 годин).
Ой+ написав:От щоби могли робити, то всілякими плюшками стримувати старшокласників від виїзду, так ні, два останні роки ускладнюють умови вступу в ЗВО
Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.
Дивно, середня школа, навіть стала кращою, особливо там де вигнали старе керівництво, яке сиділо на грошових поборах десятиліттями.
Освітні втрати саме МОН визнало що за останні 4 роки знань у школярів прибуло як мало би за 2. Лісовий плагіатор, що робив постановочні фото у військових одностроях, проте не він один рулить процесом. Базова зарплата вчителя це 1/3 від середньої в Україні, професора 1/2. Такої пропорції мабуть ще не було.
Дюрі-бачі написав:...... Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.
Дивно, середня школа, навіть стала кращою, особливо там де вигнали старе керівництво, яке сиділо на грошових поборах десятиліттями.
Освітні втрати саме МОН визнало що за останні 4 роки знань у школярів прибуло як мало би за 2. Лісовий плагіатор, що робив постановочні фото у військових одностроях, проте не він один рулить процесом. Базова зарплата вчителя це 1/3 від середньої в Україні, професора 1/2. Такої пропорції мабуть ще не було.
"останні 4 роки" это 2 года ковидного карантина и 2 года войны и, соответственно, занятий онлайн во многих школах. А зарплата учителей это притча во языцех сколько себя помню. Хотя насчёт профессоров сомневаюсь.
Дюрі-бачі написав:Я вже писав: такого руйнування освіти, яке робить зараз Лісовий, не було навіть за часів Табачника.
Дивно, середня школа, навіть стала кращою, особливо там де вигнали старе керівництво, яке сиділо на грошових поборах десятиліттями.
Освітні втрати саме МОН визнало що за останні 4 роки знань у школярів прибуло як мало би за 2. Лісовий плагіатор, що робив постановочні фото у військових одностроях, проте не він один рулить процесом. Базова зарплата вчителя це 1/3 від середньої в Україні, професора 1/2. Такої пропорції мабуть ще не було.
Дивно, з практичного досвіду навчання дітей, можу сказати що "пересічні" школи з новим керівництвом стали кращими, процес прогнозованішим, та більш контрольованим. Може це так з підбором шкіл з 2019 року щастить, але те що було ДО, було гіршим як по процесу, так і по якості.
Але, ще раз уточнюю, що є школи, і вони все ще працюють, у яких треба повністю все керівництво звільняти з приміткою "профнепридатні" та повною забороною роботи у освітніх закладах.
Бачив такий дуже показовий приклад однієї з приватних шкіл, хорошого рівня, яка скотилася на рівень низької якості з безкоштовної школи, після того як туди взяли на роботу директором, завуча "старої закалки" який довго працював у одній зі звичайних шкіл.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 15 жов, 2024 13:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:А зарплата учителей это притча во языцех сколько себя помню. Хотя насчёт профессоров сомневаюсь.
Це один з міфів, у хорошого вчителя, дохід вище середнього так точно. Запити на репетиторство просто шалені. Поцікавтесь, скільки коштує академічна година репетиторства хоча б по базовим предметам, будете здивовані. Репетитори можуть бути з будь-якого міста/містечка країни.
Ой+ написав:Базова зарплата вчителя це 1/3 від середньої в Україні, професора 1/2. Такої пропорції мабуть ще не було.
"останні 4 роки" это 2 года ковидного карантина и 2 года войны и, соответственно, занятий онлайн во многих школах. А зарплата учителей это притча во языцех сколько себя помню. Хотя насчёт профессоров сомневаюсь.
Причини різні, але результат гіркий. Вчителі можуть з допомогою пенс. кабінету співставити свою зарплату і середню в Україні, але повторюсь такого низького співвідношення не пригадую. Щодо професорської зарплати, то вона нараховується аж 12 909,30 Джерело: https://oblikbudget.com.ua/article/447- ... osvti-2022