Стан освіти в Україні і не тільки

_Mykola_ написав:
Це один з міфів, у хорошого вчителя, дохід вище середнього так точно.
Запити на репетиторство просто шалені. Поцікавтесь, скільки коштує академічна година репетиторства хоча б по базовим предметам, будете здивовані.
Репетитори можуть бути з будь-якого міста/містечка країни.
Репетиторство это уже не зарплата. Это приработок за счёт личного свободного времени.
В мой время учителя занимались с отстающими бесплатно. Или это поручали в качестве общественной нагрузки лучшим ученикам.
В Харькове сегодня это стоит от 150 до 400 грн в час (смотрел на днях по объявлениям), в основном где-то 250-300.
Чтобы хорошо заработать, надо пахать.