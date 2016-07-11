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Стан освіти в
Україні і не тільки

Стан освіти в Україні і не тільки
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:44

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:А зарплата учителей это притча во языцех сколько себя помню. Хотя насчёт профессоров сомневаюсь.

Це один з міфів, у хорошого вчителя, дохід вище середнього так точно.
Запити на репетиторство просто шалені. Поцікавтесь, скільки коштує академічна година репетиторства хоча б по базовим предметам, будете здивовані.
Репетитори можуть бути з будь-якого міста/містечка країни. :mrgreen:

Репетиторство это уже не зарплата. Это приработок за счёт личного свободного времени.
В мой время учителя занимались с отстающими бесплатно. Или это поручали в качестве общественной нагрузки лучшим ученикам.
В Харькове сегодня это стоит от 150 до 400 грн в час (смотрел на днях по объявлениям), в основном где-то 250-300.
Чтобы хорошо заработать, надо пахать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 15:16

Re: Стан освіти в Україні і не тільки

  Ой+ написав:Щодо професорської зарплати, то вона нараховується аж 12 909,30

З надбавками буде аж 20 на руки...
  _Mykola_ написав:Дивно, з практичного досвіду навчання дітей, можу сказати що "пересічні" школи з новим керівництвом стали кращими, процес прогнозованішим, та більш контрольованим. Може це так з підбором шкіл з 2019 року щастить, але те що було ДО, було гіршим як по процесу, так і по якості.

У Вас точно э досвід НУШ, а не "Інтелекту"?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 00:38

  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:Дивно, з практичного досвіду навчання дітей, можу сказати що "пересічні" школи з новим керівництвом стали кращими, процес прогнозованішим, та більш контрольованим. Може це так з підбором шкіл з 2019 року щастить, але те що було ДО, було гіршим як по процесу, так і по якості.

У Вас точно э досвід НУШ, а не "Інтелекту"?

Є позитивний досвід з різних варіантів компіляції НУШ та Росток. Різні школи компілюють різні предмети з програм і це дає добрий результат.
_Mykola_
 
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