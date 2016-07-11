RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Освіта в Україні та світі
/
Стан освіти в
Україні і не тільки

Стан освіти в Україні і не тільки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:59

Чи змінить волонтерство життя у школах?


В навчальних закладах України волонтерство стане обов'язковою частиною освіти. Що це змінить для школярів та студентів і чому така ініціатива спровокувала обурення серед батьків та вчителів - дивіться у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Волонтерство інтегрують в освітній процес: що це означає
02:21 🔵 Освітяни обурені законопроєктом через бюрократію / Автор закону каже, що підстав для хвилювань немає
05:25 🔵 Волонтерство в освіту: думки батьків розділилися / Погляд засновниці спільноти Батьки SOS / Благодійність чи побори
08:45 🔵 Автор закону каже "ні" поборам, бо ніхто не може вимагати від батьків здавати кошти у школі
09:40 🔵 Коли наших дітей будуть вчити? Батьки волонтерство не підтримують
11:37 🔵 Навіщо ж волонтерство запровадили через окремий закон?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 16:46

Ірина_
Чому "копіЙОк", а не "копІйок" ?
Hennady
 
Повідомлень: 520
З нами з: 02.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:09

  Hennady написав:Ірина_
Чому "копіЙОк", а не "копІйок" ?

Добрий день, шановний Hennady.
У множині родовий відмінок: копійо́к.
Як на мене, головне щоб не шагів :mrgreen:

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:07

Денис Шмигаль

Понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах вже харчуються безкоштовно. Для цього виділене фінансування в розмірі понад 2,8 млрд грн.

Програма працювала в межах «Зимової підтримки» й тепер будемо розвивати її надалі. Амбітна мета — поширити цю практику на всіх учнів. Зокрема, з вересня — на школярів у прифронтових областях.

1,2 млрд грн спрямовуємо на модернізацію харчоблоків. Оновлюємо інфраструктуру за трьома інноваційними моделями: базова кухня, опорна кухня та фабрика-кухня.

💵 У межах «Зимової підтримки» ми також запустили вчительські доплати, які залишаються на весь рік.

Близько 500 тисяч освітян отримують щомісячно 1000 грн. З вересня обсяг доплат подвоїться.

Загалом фонд оплати педагогів на цей рік складає 115 млрд грн. Також передбачили кошти на професійне зростання вчителів та підвищення їхньої кваліфікації.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:58

  Ірина_ написав:
  Hennady написав:Ірина_
Чому "копіЙОк", а не "копІйок" ?

Добрий день, шановний Hennady.
У множині родовий відмінок: копійо́к.
Як на мене, головне щоб не шагів :mrgreen:
З повагою,


Як правильно казати – "копіЙОк" чи "копІйок": Авраменко поставив крапку у дилемі



Ви не праві...
А ніби авторитетний ресурс
З повагою
Hennady
 
Повідомлень: 520
З нами з: 02.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:41

  Hennady написав:
  Ірина_ написав:
  Hennady написав:Ірина_
Чому "копіЙОк", а не "копІйок" ?

Добрий день, шановний Hennady.
У множині родовий відмінок: копійо́к.
Як на мене, головне щоб не шагів :mrgreen:
З повагою,


Як правильно казати – "копіЙОк" чи "копІйок": Авраменко поставив крапку у дилемі



Ви не праві...
А ніби авторитетний ресурс
З повагою

Не переймайтеся. Українці не знають власної мови, і незалежність на це не впливає, а впливає повага до знань у суспільстві. Останні 20 років людей, що володіють українською, може особ по 15 на рік зустрічав. І завжди це були освічені, культурні люди байдуже якої національної ідентичності.
Чого лише варте нехтування формою "поруч", що у радянські часи було чіткою ознакою людини з невисокою культурою.
А наразі це найавторитетнішим джерелом - рекламою;) транслюється.
Я копійок- копійок...скільки людей диктант без помилок у 2024 написали, знаєтє?..))
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2623
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:41

Навуходоносор
Вчив українську мову у радянській школі, повторював разом із сином уже в часи незалежності. КопіЙОк не було ніде.
Так може говорити тільки "махровий" двієчник або людина, яка ніколи не те що не вивчала українську, а і не зустрічала її в побуті. Це якісь мешканці сходу Донецької області, якщо не ще східніше.
Ви ж подивіться на відповідь...
"Ірина, чому копіЙОк? Тому що так правильно"
Людина вважає правильним не щось обгрунтоване, аргументоване, а просто свою думку. Правильно так, як вона вважає і крапка. Є такі люди. Зараз таким надають перевагу при прийомі на роботу, наприклад. Можна бути повним профаном, але головне бути твердо впевненим у своїй думці. Це зараз цінується набагато більше за компетентність, досвід, освіту... Жертви ЗНО, ефективні менеджери і т.д. - це все з цієї когорти.
Ех... Пропадає Україна на очах.
Hennady
 
Повідомлень: 520
З нами з: 02.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:32

Hennady https://yak-pyshetsya.com/%D0%BA%D0%BE% ... %BA%D0%B0/

https://prnt.sc/o_DIhSpAGVuW

Жертви ЗНО, ефективні менеджери і т.д. - це все з цієї когорти.
Ех... Пропадає Україна на очах.

Якось Ви дуже песимістично налаштовані.



З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перспективи освіти в Україні та світі. 1, 2, 3, 4
bevzaalex » П'ят 25 лис, 2016 21:17
33 56060
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2024 15:02
Дюрі-бачі
Динаміка та трансформація освіти в Україні та світі: роль Жи
rvolodimir02 » Сер 17 січ, 2024 17:46
0 4279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2024 17:46
rvolodimir02
В Україні більше не буде нових спеціалістів 1, 2
R2 » Пон 11 лип, 2016 20:48
11 11918
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лип, 2016 12:03
myshapiton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.