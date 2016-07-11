Стан освіти в Україні і не тільки

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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Чет 16 січ, 2025 20:59
Чи змінить волонтерство життя у школах?
В навчальних закладах України волонтерство стане обов'язковою частиною освіти. Що це змінить для школярів та студентів і чому така ініціатива спровокувала обурення серед батьків та вчителів - дивіться у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Волонтерство інтегрують в освітній процес: що це означає
02:21 🔵 Освітяни обурені законопроєктом через бюрократію / Автор закону каже, що підстав для хвилювань немає
05:25 🔵 Волонтерство в освіту: думки батьків розділилися / Погляд засновниці спільноти Батьки SOS / Благодійність чи побори
08:45 🔵 Автор закону каже "ні" поборам, бо ніхто не може вимагати від батьків здавати кошти у школі
09:40 🔵 Коли наших дітей будуть вчити? Батьки волонтерство не підтримують
11:37 🔵 Навіщо ж волонтерство запровадили через окремий закон?
Додано: Вів 18 бер, 2025 13:09
Додано: Вів 18 бер, 2025 15:07
Денис Шмигаль
Додано: Вів 18 бер, 2025 15:58
Ви не праві...
А ніби авторитетний ресурс
З повагою
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:41
Не переймайтеся. Українці не знають власної мови, і незалежність на це не впливає, а впливає повага до знань у суспільстві. Останні 20 років людей, що володіють українською, може особ по 15 на рік зустрічав. І завжди це були освічені, культурні люди байдуже якої національної ідентичності.
Чого лише варте нехтування формою "поруч", що у радянські часи було чіткою ознакою людини з невисокою культурою.
А наразі це найавторитетнішим джерелом - рекламою;) транслюється.
Я копійок- копійок...скільки людей диктант без помилок у 2024 написали, знаєтє?..))
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:41
Навуходоносор
Вчив українську мову у радянській школі, повторював разом із сином уже в часи незалежності. КопіЙОк не було ніде.
Так може говорити тільки "махровий" двієчник або людина, яка ніколи не те що не вивчала українську, а і не зустрічала її в побуті. Це якісь мешканці сходу Донецької області, якщо не ще східніше.
Ви ж подивіться на відповідь...
"Ірина, чому копіЙОк? Тому що так правильно"
Людина вважає правильним не щось обгрунтоване, аргументоване, а просто свою думку. Правильно так, як вона вважає і крапка. Є такі люди. Зараз таким надають перевагу при прийомі на роботу, наприклад. Можна бути повним профаном, але головне бути твердо впевненим у своїй думці. Це зараз цінується набагато більше за компетентність, досвід, освіту... Жертви ЗНО, ефективні менеджери і т.д. - це все з цієї когорти.
Ех... Пропадає Україна на очах.
Додано: Сер 19 бер, 2025 17:32
Hennady
Якось Ви дуже песимістично налаштовані.
З повагою,
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:14
В рамках чергового етапу освітньої реформи чиновники вирішили ліквідувати школи повного циклу - з 1 по 12 класи. Батьки вже б'ють на сполох, бо ж куди відводити своїх першачків. Детальніше про зміни, які готуються вже з вересня - дивіться у нашому сюжеті.
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:23
Re: Стан освіти в Україні і не тільки
О, теж дивитеся Телебачення Торонто:)
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