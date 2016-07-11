Стан освіти в Україні і не тільки

Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Ірина_ написав:В рамках чергового етапу освітньої реформи чиновники вирішили ліквідувати школи повного циклу - з 1 по 12 класи. Батьки вже б'ють на сполох, бо ж куди відводити своїх першачків. Детальніше про зміни, які готуються вже з вересня - дивіться у нашому сюжеті.
Запускаємо Мрію для кожної школи вже цього тижня! Долучайтеся до презентації Дізнайтеся першим про освіту майбутнього — зі штучним інтелектом, гейміфікацією, оцінками «олівчиком» у телефоні. Учителі, батьки, школярі, бізнеси та медіа, долучайтеся онлайн до головного освітнього івенту року.
На івенті Мрія Постосвіта: — анонсуємо нові функції в Мрії: ШІ-інструменти, дашборд навичок дитини, гейміфікацію; — поділимося планом під’єднання нових шкіл; — покажемо, чому Мрія сьогодні — це one-stop-shop для школи.
Спойлер: на презентації Мрії будуть топспікери країни.