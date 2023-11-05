Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, чому знижується курс долара в Україні, передає 24 канал.
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Курс долара в Україні: експерт пояснив, чому валюта дешевшає
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Додано: Сер 08 лис, 2023 15:13
Курс долара в Україні: експерт пояснив, чому валюта дешевшає
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Дивися повний текст
Курс долара в Україні: експерт пояснив, чому валюта дешевшає
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