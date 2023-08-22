Картину художника Пабло Пікассо «Жінка з годинником» продано на аукціоні за $139,4 млн. Про це, як повідомляють «Коментарі», передає ВВС з посиланням на аукціонний будинок Sotheby’s.
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Шедевр Пікассо продали за рекордну ціну (фото)
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Додано: Вів 14 лис, 2023 16:00
Шедевр Пікассо продали за рекордну ціну (фото)
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Додано: Вів 14 лис, 2023 16:00
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