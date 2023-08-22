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Шедевр Пікассо продали
за рекордну ціну (фото)

Шедевр Пікассо продали за рекордну ціну (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 16:00

Шедевр Пікассо продали за рекордну ціну (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Картину художника Пабло Пікассо «Жінка з годинником» продано на аукціоні за $139,4 млн. Про це, як повідомляють «Коментарі», передає ВВС з посиланням на аукціонний будинок Sotheby’s.

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Шедевр Пікассо продали за рекордну ціну (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 16:00

У світі забагато грошей, і тому частина їх часом має властивість відлітати у напрямку Туманності Андромеди ...
fedirterestsenko
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Модератори: Ірина_, Модератор

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