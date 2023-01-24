Центральний банк Туреччини підняв ключову відсоткову ставку на засіданні в четвер значніше консенсус-прогнозу.
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Турецький ЦБ підвищив ключову ставку на 5 п.п. — до 40%, вище за прогноз
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Додано: Суб 25 лис, 2023 14:41
Турецький ЦБ підвищив ключову ставку на 5 п.п. — до 40%,...
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Дивися повний текст
Турецький ЦБ підвищив ключову ставку на 5 п.п. — до 40%, вище за прогноз
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