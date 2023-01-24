RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Турецький ЦБ підвищив ключову
ставку на 5 п.п. — до 40%,...

Турецький ЦБ підвищив ключову ставку на 5 п.п. — до 40%,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:41

Турецький ЦБ підвищив ключову ставку на 5 п.п. — до 40%,...

Пропонуємо до обговорення:
Центральний банк Туреччини підняв ключову відсоткову ставку на засіданні в четвер значніше консенсус-прогнозу.

Дивися повний текст
Турецький ЦБ підвищив ключову ставку на 5 п.п. — до 40%, вище за прогноз
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99524
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:41

Капець о_О І це в них немає війни. Зате є Ердоган.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 17.03.14
Подякував: 55 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за...
R2 » Чет 01 чер, 2023 01:52
1 355
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 чер, 2023 01:52
moveton
Приват підвищив ставки на довгі депозити
R2 » П'ят 31 бер, 2023 14:38
1 337
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 бер, 2023 14:38
ruslan42212
В Офісі президента назвали реальну ставку податків з...
R2 » Вів 24 січ, 2023 19:57
6 918
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 січ, 2023 10:11
ganesha1303

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2485)
25.11.2023 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.