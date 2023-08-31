Розкажемо про історію ПриватБанку.
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Як націоналізували ПриватБанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:16
Як націоналізували ПриватБанк
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Як націоналізували ПриватБанк
Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:16
А який ще один банк? Ну Приват, ще СЕНС (колишній Альфа-банк)... А третій хто?
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