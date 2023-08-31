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Як націоналізували ПриватБанк

Як націоналізували ПриватБанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:16

Як націоналізували ПриватБанк

Пропонуємо до обговорення:
Розкажемо про історію ПриватБанку.

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Як націоналізували ПриватБанк
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:16

А який ще один банк? Ну Приват, ще СЕНС (колишній Альфа-банк)... А третій хто?
Sanyok77
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Модератори: Ірина_, Модератор

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