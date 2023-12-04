ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 04 гру, 2023 22:19
Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:
Додано: Вів 05 гру, 2023 00:18
Отут стоп. Ви сказали, що свій бізнес ви закрили у 2014 році під кінець року. Тобто Ваш бізнес чудово працював з 2009 до 2012 і майже весь 2013, поки чівокуня поламав механізми взаємодії між урядом на НБУ і палив ЗВР у бюджеті для "стабільності".
трикратна девальвація гривні в 2014 викликана саме такими діями чівокуні плюс криза 2014-2015 на світових металургійних ринках.
Тат от я скажу, що початок 2013 року - була вже точка неповернення. Стабільність була можлива лише за рахунок прямих вливань з бюджету рф. Звісно зі здачею суверенітету.
А по-Вашому винуватий у всьому Майдан?
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