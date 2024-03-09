А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 17 гру, 2023 23:05
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Додано: Пон 18 гру, 2023 03:59
для цього приймається окремий закон, який ухвалює парламент. як в США постійно підвищують стелю держборгу але це супроводжується перемовинами між депутатами
це все для країн, де є реальний розподіл влади між інституціями. там, де парламент голосує одностайно чи де Президент може легко змінити голову центробанку - так, це все профанація.
Додано: Пон 18 гру, 2023 18:04
akurt
Економіка простими словами-це просто класна ідея, я, як людина не дуже розуміюча в цьому, буду дуже рада такому розясненню.
Додано: Чет 21 гру, 2023 12:21
Купляти можна,в межах лімітів,які на покупку приблизно біля відмітки 400000 ,а зняття не більше 100000 грн, якщо рахунок буде заарештований то взагалі сльози - щось менше 13000 гривень - сплатити комунальні і на сухарі з чайом від атб по акції
Додано: Пон 15 січ, 2024 21:23
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
ті, хто не платять податки є у всіх країнах, - різниця лише у масштабі цього явища. кажуть, що в Італії не заплатити податки - це теж національний спорт. до речі, як називається найбільша корпорація Італії?
порівняно з Європою у нас дійсно кульгає сплата податків. а от порівняно з Азією, Африкою та Південною Америкою - ой не певен. що там зі сплатою податків у Китаї, до речі, хто знає?
а тепер найскладніше для декого факти - які податки у нас погано платять? ПДФО - так за останні років 5-7 ситуація значно змінилася в кращу сторону. ПДВ - та ж картина. зараз всі знають про "скрутки", а що було ті ж 7 років тому? теж прогрес.
проблема України у складності адміністрування податків - ми дійсно на перших місцях у світі по складності складання звітності
Додано: Пон 15 січ, 2024 21:43
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Можу помилятись щодо всіх Китайці, але мій досвід показує, що тих, хто не платить податки зовсім, там не люблять і можуть здати поліції.
Скажімо отримати ЗП в конверті, за аренду квартири не платити податки, чи бути таксистом-бомбилою там не вийде, а от різні схеми з особливими економічними зонами в дусі наших зарплатних ФОП в них дуже заохочуються, як і відкати начальству.
Ну і ще таке спостереження, що податок місцевій владі люблять платити і навіть гордитись його сплатою: слухав розповіді, що в них в районі такі багаті китайці, що за їх податки і школу найкращу в місті зробили і в лікарню купили апарат МРТ і парк крутий посадили... Державні податки - не дуже люблять, але сприймають як необхідне зло. А от закордонном всіма способами хочуть уникнути сплати податків, сприймаючи їх як грабунок. Мене кілька разів питали як не платити ПДВ в магазині в Україні.
Додано: Суб 09 бер, 2024 09:05
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
щось питання швидко закінчилися. а я стільки хотів розповісти
поговоримо про таку цікаву річ, як вартість компаній. коли я кажу, що у частини компаній, особливо технологічних, завищена вартість в мене багато хто починає кидатися капцями. а дарма.
рейтинг Forbes Global 2000 за 2023 показує цікаві речі. той же Microsoft має продажі 208 ярдів дол, прибуток 69 ярдів дол, вартість - 2,3 трл дол. якщо це перевести в депозит - то це лише 3% річних - не надто багато. тут більше грає роль майбутня очікувана вартість (буде лише дорожати) - й тут ховається головний ризик - очікування можуть не виправдатися.
як приклад очікувань давайте порівняємо Apple (найдорожчу компанію) та Samsung. Продажі 385 ярдів дол проти 220 ярдів - в 1,75 рази, прибуток - 94 проти 34 ярдів дол - майже втричі, а вартість - 2 746 проти 334 - у 8 разів. бачите, як очікування впливають на вартість?
тому до реального сектору з початку списку можна віднести Saudi Aramco, яка до речі коштує більше 2 трлн дол, Exxon (439 ярдів) та Shell (204 ярди). Apple та Samsung теж. Microsoft теж, але вже з деякою умовністю. Як заробляє гроші Alphabet (Google та інше) в принципі зрозуміло - продажі 283 ярди, прибуток 59 ярдів, вартість - 1 341 ярди. а от як заробляє Meta, точніше сам Facebook - для мене більше загадка, хоча продажі 117 ярди, прибуток 21 ярдів, вартість - 600 ярдів.
висновок - останнім час після шаленого зростання високотехнологічних компаній вартість більше орієнтується не на прибуток, який можуть заробити компанії в поточному періоду, а на абстрактний потенційний прибуток у майбутньому - очікувана вартість. а цих оцінок/очікувань є така вада, що вони можуть не виповнитися. й тоді вартість може значно впасти
Додано: Суб 09 бер, 2024 09:26
А чорний квадрат за 20 млн., це завищена вартість чи як?
Мабудь любий товар коштує стільки за скільки його купують?
Було б цікавіше якби Ви розповіли чому купують за такою ціною?
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