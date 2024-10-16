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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 08:54

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:причин багато
Я бачу тільки 1 вагому причину: уряди не хочуть будувати соціальне житло для молодих сімей та сімей з дітьми. Якщо б будували соцквартал: школа + садок + дит. майданчики + будинки з квартирами і давали всім молодим родинам безкоштовно, то це б кардинально виправило ситуацію ще й демографію виправило.

Насправді "соціальне" - це майже тотожне до "несправедливе" в даній ситуації. Наприклад, введуть віковий ценз 30 років. Будуть сім'ї 30+, що важко працювали 10 років, взяли іпотеку і зараз виплатили лише десь 30%-40% боргу. І будуть ледарі 30-, які скористаються моментом і отримають все на шару. А перших залишать в дурачках в будуть їм дулі крутити і далі не працювати. Ну тобто соціальне - це завжди про те, щоб дати одним за рахунок інших. І судячи з досвіду різних дотацій західних країн ним завжди користається маргінальний елемент, щоб нічого не робити.
На прикладі Ужгороду - пронюхають тему цигани і через пару десятиліть їх стане більше місцевого населення
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 08:59

The_Rebel Не справедливе будде тільки якщо буде дефіцит. А якщо побудувати забагато, то ніякої несправедливості не буде.
  The_Rebel написав:Ну тобто соціальне - це завжди про те, щоб дати одним за рахунок інших. І

Звісно. Щоб дати простому народу за рахунок влади / олігархів. Але саме тому влада й не хоче цього робити.
  The_Rebel написав:На прикладі Ужгороду - пронюхають тему цигани і через пару десятиліть їх стане більше місцевого населення

Ну значить буде Ужгород ромським містом.
Дюрі-бачі
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