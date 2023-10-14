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Міністерка соцполітики пропонує
надавати послуги замість...

Міністерка соцполітики пропонує надавати послуги замість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:58

Міністерка соцполітики пропонує надавати послуги замість...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю «Espreso» заявила, що краще створювати послуги для українців, а не платити їм на руки малі гроші.

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Міністерка соцполітики пропонує надавати послуги замість соцвиплат
R2
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