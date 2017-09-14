ЛАД написав:Но даннные Коордштаба, которые озвучил Усов, "здобула українська військова розвідка, і російська сторона їх підтвердила", скорее всего, более достоверные
тобто з лютого по жовтень 22 року в Донецьку, Горлівці, Макіївці, Єнакієвому та інших містах ОРДО сумарно було мобілізовано всього 5 тисяч чоловіків? Ви самі в це вірите? Для мене явно, що це або повна туфта, або дані не по мобілізації на війну, а призов на строкову службу, наприклад. Я не знаю, що саме це за дані, але в таких числах нема ніякого сенсу.
ЛАД написав:Это вы о чём? Какие суверенные права он отжал?
а ви і не знаєте? До кризи навколо Тузли Керченська протока була повністю під українським контролем, так як обидва береги протоки належали Україні. Тобто російські судна при проходженні мали сповіщати Україну, а вона могла навіть не пропускати якісь із них. Але в результаті конфлікту було підписано договір ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_205#Text ) згідно якого рф отримувала таке ж право на користування протокою, як і Україна. Власне, на той момент це і було головною метою пуйла. Спочатку протока, потім - весь Крим, тепер - Донбас і Південь. пуйло має апетит і сам по собі не зупиниться.
ЛАД написав:Так они полную капитуляцию и не требуют
вони вимагають одностороннього обмеження збройних сил, відмову від дальнобійного озброєння. Що це, як не чиста вимога капітуляції? Що завадить через рік-два продовжити "звільняти землі", адже, нагадаю, що в їх "конституцію" записані Херсонська і Запорізька області повністю.
ЛАД написав:А финны как-то на вполне демократических выборах умудрялись полвека не избирать антисоветские правительства
ну так антиросійських урядів до 2014 року у нас теж не було. І це не врятувало від агресії. Якою буде гарантія, що не буде ще одного повторення агресії? Такою гарантією могла б бути сильна армія, але рф цей варіант не подобається. Пропоную подумати і відповісти - чому?
ЛАД написав:Может, пора научиться жить за свои?
прикольно - знищити або окупувати промисловість, енергетику, житлові будинки, а потім говорити - "а живіть за свої". Ви в своєму Харкові зможете жити за свої після того, що з ним зробила рф? Знаєте, в України нема бездонної ріки нафти, щоб продавати її і за ці гроші відбудовуватися.
ЛАД написав:А что может статься на территории, где идёт война?
"Украіна бамбіла Донбас восємь лєт"? Що заважало розвивати ті території? Війни після 2015 року там і не було як такої. Якщо не брати тоненьку смужку на лінії зіткнення.
ЛАД написав:Что лучше, война или "поліцейський терор"?
Між Росією, Україною та Європою буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад.
ну все, так точно росія більше не нападе!
Україна отримає надійні гарантії безпеки.
і росія буде одним із гарантів, я вгадав?
Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 осіб.
в цей пункт я не вірю. ЗСУ мирного часу все одно не будуть такими великими, а під час війни ніхто на цей договір дивитися навіть не буде.
НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому.
такого прецеденту ніколи не було. Не вірю, що і тут він буде. Тобто це нереалістичний пункт.
Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.
що це взагалі значить? В Україні не буде зовсім своїх винищувачів? Чи будуть, але не на території? В чому сенс цього? Це ж навпаки краще для України - безпека для винищувачів. В Польщу російська ракета не прилетить.
Якщо Росія вторгнеться до України, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.
що за "рішуча" відповідь?
Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.
якщо росія випустить ракету, а скаже, що це Україна, як будуть діяти гаранти?
Росія зобов’язується закріпити політику ненападу на Європу та Україну.
цей пункт фактично є повтором. Чому? Щоб набити більше пунктів?
Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону.
на це не погодиться росія.
нічого нема про московську церкву, "оренду" Донбасу і урізання озброєння, як було у витоках змі. Конкретно ця редакція схожа на фейк. Але, думаю, недовго залишилось чекати витоку справжнього документа, так як його вже передали українській стороні.
Schmit написав:у квітні цього року Віткоф безрезультатно з'їздив на москву, взагалі ні про що не домовився, після чого адміністрація Трампа вигадала чомусь досить прийнятні умови миру
так, я вважаю, що Віткоф зʼїздив, ні про що конкретно не домовився, але йому здалося, що вловив суть і тому він запропонував план, який, як йому здавалося, мав задовольнити москву. Але це були лише його припущення. Прийнаймні ніяких навіть витоків від журналістів, що над тим планом працював хтось з російської сторони, нема. На відміну від нинішнього плану, про який відомо, що безпосередньо був задіяний дмітрієв.
Здалося, привиділося, причулося... Ви вважаєте всю адміністрацію Трампа ідіотами? Збирати цілий саміт у Лондоні, пропонувати на гучний підпис непогоджений план щоб що? Уявляєте, що було б, якби Зе тоді підписав, а говоряща голова путіна вийшла через годину і заявила "я нічого про це не знаю, віддавайте нам Херсон, Запоріжжя і..."? Уявили? І що далі, реальні пекельні санкції на москву, яка не хоче миру і томагавки Україні? Невже так важко змоделювати ситуацію хоча б на пів крока вперед? Навіщо адміністрації Трампа так підставлятись?, щоб весь світ з них поржав?
Всі бачили, що відбулось на Алясці ... повний позор Трампа ... і нічого
То ти вже з"ясував, була зустріч в Будапешті чи ні ?
"Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону."
Одна из главных причина агрессии кремля - Краматорско - славянская агломерация с сланцем, литием и другими ништяками. По остальным пунктам они будут гибче гимнастки. Российские силы не войдут, а всякие ЧВК для охраны концессий аж бегом. И Трамп там поучаствует в добыче, инфа 100%.