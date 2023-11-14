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У Києві на пів року
закривають рух метро між...

У Києві на пів року закривають рух метро між...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:45

У Києві на пів року закривають рух метро між...

Пропонуємо до обговорення:
З 9 грудня Київський метрополітен зупинить рух між станціями «Теремки» та «Либідська» закриють, через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.

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У Києві на пів року закривають рух метро між «Либідською» і «Теремками»
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:45

Кличко єдиний мер при якому кількість станцій метро пішла в мінус.
unicdima
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