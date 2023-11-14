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У Києві на пів року закривають рух метро між...
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:45
Пропонуємо до обговорення:
З 9 грудня Київський метрополітен зупинить рух між станціями «Теремки» та «Либідська» закриють, через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.
Дивися повний текст У Києві на пів року закривають рух метро між «Либідською» і «Теремками»
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:45
Кличко єдиний мер при якому кількість станцій метро пішла в мінус.
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