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Повістки у спортзалах:
Закарпатський ТЦК зробив заяву

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:42

  trololo написав:так мобілізація законна.


Мобилизация а не рейды по спортклубам людьми не относящимся к правоохранительным органам но с автоматическим оружием. Какая там убойная дальность пули из АК - 1300 метров? Он завтра пальнет и через 1.5 км его пуля попадет в совершенно постороннего человека. Не говоря уже о международном имидже страны - Вы правда не видите взаимосвязи между видео запаковки людей в бусик вот в таких статьях https://www.theguardian.com/world/2023/ ... nscription и уменьшением международной помощи Украине?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:03

  Rack написав:unicdima, fler, просто ответьте - вы считаете, такое допустимо, в принципе ? Я, жил при совке, и прекрасно помню тот страх, которым было пропитано все - не скажи, не сделай , не высовывайся...

За законодавством захист країни - це обов'язок кожного, а не лише військових. Що робити, якщо люди отримали повістки та не з'явилися у військомат? Оголосити всезагальну мобілізацію?
  Rack написав:Зачем тогда за что-то бороться, если по итогу тут будет все тоже самое, если не хуже ?

Тобто варіант "Малоросія" для вас є прийнятним?
  Rack написав:У тех хоть границы никто не закрывал, здесь же - концлагерь, в которому еще и отлавливают по одному, без права на защиту и свободу выбора.

Не забувайте, що "у тих" є 140 млн. рил і концтабір у них там ще той - спробуй не з'явитися до військомату, якщо повістку отримав. Якого вибору вам не вистачає? У ЗСУ є маса вакансій на будь-який смак. Чому одні мають воювати, а інші (такі самі придатні, але хитродупі) - відпочивати у генделиках?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:07

  katso написав:Вы правда не видите взаимосвязи между видео запаковки людей в бусик вот в таких статьях https://www.theguardian.com/world/2023/ ... nscription и уменьшением международной помощи Украине?


звязок дуже простий - не буде кому воювати, тоді не буде кому давати збройну допомогу. добровольців не вистачає, реклама не працює. які альтернативи? тільки примус.
якщо лягти під росію, мобілізації через деякий час все одно не уникнути, тільки вже буде аквафреш і питати про законність вже буде нікого. і в атаку прийдеться йти на ЗУНР і Польщу. виживших замордують голодом. це ж все було вже. хуйло косплеїть сталіна на мінімалках.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:44

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Примусом вообще невозможно чего то добиться. Даже ребёнок с характером вас пошлёт если его заставлять, не говоря про взрослых мужиков. Это грёбаный совок. Ах ты не пойдёшь - тогда мы заставим. Но заставляющие не понимают, что такой человек может наломать таких дров, что мама не горюй. А остальные посмотрят на этот цирк и будут обходить работников в форме десятой дорогой.


Посмотрите на цирк в Косино. Военные принесли с собой шипы для перекрытия дороги. ШИПАМИ перекрыли выезд. То есть они возомнили себя спецназом, приехали с соответствующим обмундированием, в балаклавах и штурмом взяли джакузи, два мед кабинета, парилку и два десятка тел в плавках. Шуму же навели как будто изымали крупную партию оружия, с персоналом общались как с рецидивистами

Короче, вангую с мобилизацией будет ещё большая проблема, а ненависть только вверх
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:59

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

В бизнес центре iq есть спортлай премиум. Туда тоже пришли ТЦК, но без оружия. Видать в такие заведения нельзя с оружием заходить
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:07

  hume написав:Примусом вообще невозможно чего то добиться.


тоді і переживати нема чого :)
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:13

  trololo написав:
  hume написав:Примусом вообще невозможно чего то добиться.


тоді і переживати нема чого :)

Кому то показалось что я переживаю? Нет, меня государство списало в далёком 2016 по 38ой статье, сказали с таким здоровьем вы нам не нужны. Но то, что происходит это ненормально. Это советский подход и результат у него будет соответствующий.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:22

  trololo написав:
  katso написав:Вы правда не видите взаимосвязи между видео запаковки людей в бусик вот в таких статьях https://www.theguardian.com/world/2023/ ... nscription и уменьшением международной помощи Украине?


звязок дуже простий - не буде кому воювати, тоді не буде кому давати збройну допомогу. добровольців не вистачає, реклама не працює. які альтернативи? тільки примус.
якщо лягти під росію, мобілізації через деякий час все одно не уникнути, тільки вже буде аквафреш і питати про законність вже буде нікого. і в атаку прийдеться йти на ЗУНР і Польщу. виживших замордують голодом. це ж все було вже. хуйло косплеїть сталіна на мінімалках.

И как поступите вы в обоих вариантах? Или вы уже под Авдеевкой с личным Н-1 HighLevelArmored?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:42

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Основні (перші)статті Конституції – прямої дії. Прочитайте статті та подивіться скільки їх вже порушено і не лише обмеженням прав та свобод громадян.
У якій країні і хто воліє жити? У вільній, у якій усі твої права та твій захист на першому місці у держави Стаття 3. чи країнi в якій твої права можуть змінюватись залежно від хотілок влади?
У якому з випадків свою свободу захищатимуть більша кількість людей? Там де держава робить для тебе більше, чи там де не робить нічого, та примушує у кожному новому ухваленому законі?
Тому не варто перекручувати з прикладами інших країн, де соціальний захист – це не термін, а права людини – це реальна політика держави. Де людина не почувається покинутою навіть у складній для себе ситуації.
Я чудово знаю про що говорю. Сама знаходилася в такому становищі, і вибиралася виключно власними силами з нуля. Не було в цьому випадку можливості і бажання держави допомогти і не знайшлося ніякої допомоги. Коли від держави потрібна підтримка людині, її зведуть на мінімум чи відмовлять.
І таке треба тримати за благо?
Канони законодавства повинні працювати на людину, а не проти неї, і не вимагати виключно виконання зобов'язань нічого не даючи натомість.
Iнакше відповідь буде дзеркальною.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:53

  trololo написав:
  Rack написав:unicdima, fler, просто ответьте - вы считаете, такое допустимо, в принципе ?


недопустімо, що пасажирам тільки видали повістки, а не запакували в бусік. забагато законності

А чому імператору 4 рази виписували тільки повістки над якими іржала вся його родина, а не скрутили на репетиції чи прямо на виступі, це теж вияв перевищення законності?
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