Діяти за законодавством. Яке там покарання за неявку? Ось його й застосовуйте. А не тортури у бусиках.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:59
Додано: Нед 10 гру, 2023 01:54
Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.
Цензура заборонена.
Подивимося, що залишиться від сьогоднішнього дискусійного волевиявлення.
Додано: Нед 10 гру, 2023 10:46
Я применил силу своих рук основываясь на законе самообороны и 3 закон Ньютона
Полиции предъявляю документы на законных основаниях и только.
Додано: Нед 10 гру, 2023 11:15
Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
Удивительное зрелище, когда все вокруг - мужчины и женщины бегут в панике, сотрудники выключают свет и разбегаются. В какой то момент мне показалось, что какой то маньяк с оружием вломился
Додано: Нед 10 гру, 2023 15:42
Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
До тих, хто так підтримують подібні методи, то варто було не чужими руками та долями робити подібне та бути категорично "ЗА". Ідіть та записуйтесь – обмежень за бажанням немає. А розумних за чужий рахунок у нас у країні досить багато, якщо не більшість. Вперед, розкривайте свої таланти і не варто вирішувати чиюсь долю своїми дрібнодушністю і закидонами. У кожного своє життя, ось їм і розпоряджайтесь.
У вас є на це право, на все інше – ні.
Якщо все законно, що чинить влада і підтримують апологети, то вносите зміни до Конституції, зокрема щодо обмеження прав і свобод, свободи волевиявлення та інших питань, які повністю порушені. Проводьте референдум з цього питання, всіх кого влаштовує подібні обмеження у два ряди колючого дроту нехай голосують, підтримують та захищають, іншим дати вибір та відкрити кордони.
Додано: Нед 10 гру, 2023 16:06
Депутаты в ВР - большинство в голосовании от ЗЕ, но почему то не могут принять закон, что бы без шоу в масках. Но плачут не хватает людского ресурса. А может у них не хватает ума или спецом создают такую обстановку, что бы потом начать нести пургу, что садимся за стол переговоров, т.к. дорожим людьми. Думаю эти шоу разыгрываются, что бы потом найти виновных и прикрыть свой зад в войне.
Додано: Нед 10 гру, 2023 18:56
Все законно, вчи матчастину, а не бреши.
Додано: Нед 10 гру, 2023 19:15
Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
Додано: Нед 10 гру, 2023 19:18
Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
Если вы знаете его на отлично, юрид. терминами по пунктам напишите, что было законно, а что не по закону.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 10 гру, 2023 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 гру, 2023 19:18
Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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