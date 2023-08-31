|
|
|
Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 гру, 2023 19:22
Игорь Алексеевич написав: unicdima написав:
Все законно, вчи матчастину, а не бреши.
Если вы знаете его на отлично, юрид. терминами по пунктам напишите, что было законно, а что не по закону.
Це ви стверджуєте, що начебто щось незаконно, от і приводіть приклади, подавайте в суди. Щось я не бачив від сцикунів ухилянтів позовів до ТЦК.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2366
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|