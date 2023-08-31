Це ви стверджуєте, що начебто щось незаконно, от і приводіть приклади, подавайте в суди. Щось я не бачив від сцикунів ухилянтів позовів до ТЦК.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 19:22
Це ви стверджуєте, що начебто щось незаконно, от і приводіть приклади, подавайте в суди. Щось я не бачив від сцикунів ухилянтів позовів до ТЦК.
Додано: Нед 10 гру, 2023 22:49
Собаки брешуть і ти.
Для початку.
Далi самостiйно, самостiйно...
Додано: Нед 10 гру, 2023 22:53
Пфффф. Конечно всё законно. Военные в масках угрожают женщинам на рецепции. Всё в порядке. Всё по закону. Выводить как пленных в трусах. Проникать на частную собственность. На использовать армию для ограничения.
Исков тысячи. Может и сотни тысяч.
Додано: Нед 10 гру, 2023 22:56
Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
Это всё понятно.
Пугает оправдание гражданами таких действий. Когда в днр раздали автоматы торговцам кур и мойщикам они тоже себя чувствовали богами. Тут ничего удивительного.
А вот оправдание хорошо, что немногими людьми - пугает
Додано: Нед 10 гру, 2023 23:28
Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
Уникдима
Вы скорее всего пьяны, второе сообщение удалено. Только цитирую, а сообщения уже нет))
В первом сообщении была ссылка на закон. Когда даёшь ссылку на нудное чтиво его может кто-то прочитать)
Ты сослался на закон, который сам, к сожалению, не прочитал. В принципе ожидаемо. Понял, что наложал и быстро потёр. Про повестки в этом законе нет ни слова.
В случае отсутствия документов, или совершения административного/криминального правопорушення патруль, состоящий из сотрудников полициии и военных, может доставить только в отделение полиции. При этом надать правовую поддержку.
Нет ни слова про повестки, запаковку в бусики, вывоз в ТЦК. Ничего похожего не нашёл
На будущее тебе,если ты ссылаешься на что-то, будь добр прочитай сначала сам, чтоб не выглядит глупо.
Додано: Нед 10 гру, 2023 23:56
Ты еще раз доказал, что являешься лживой мразью. Я вообще не пью.
Ссылка на закон была к вопросу о комендантском часе, а не о действиях с повестками. Проверки документов и вручения повесток абсолютно законны если проводятся вместе с полицейскими или есть приказ коменданта.
Я ничего не тёр, цензурой тут занимается тебе подобный модер.
Додано: Пон 11 гру, 2023 00:03
всё пропало!?
зачем шо то писать? думать?
вот так и суды...
СВОБОДНА КРАЇНА! вільних людей
Додано: Пон 11 гру, 2023 00:09
Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
Додано: Пон 11 гру, 2023 00:28
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