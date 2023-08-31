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Повістки у спортзалах:
Закарпатський ТЦК зробив заяву

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 19:22

  Игорь Алексеевич написав:
  unicdima написав:Все законно, вчи матчастину, а не бреши.
Если вы знаете его на отлично, юрид. терминами по пунктам напишите, что было законно, а что не по закону.

Це ви стверджуєте, що начебто щось незаконно, от і приводіть приклади, подавайте в суди. Щось я не бачив від сцикунів ухилянтів позовів до ТЦК.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 22:49

  unicdima написав:Все законно, вчи матчастину, а не бреши.

Собаки брешуть і ти.

Для початку.
Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

(Офіційне тлумачення частини першої статті 58 див. в Рішенні Конституційного Суду № 1-рп/99 від 09.02.99)

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Далi самостiйно, самостiйно...
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 22:53

  unicdima написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  unicdima написав:Все законно, вчи матчастину, а не бреши.
Если вы знаете его на отлично, юрид. терминами по пунктам напишите, что было законно, а что не по закону.

Це ви стверджуєте, що начебто щось незаконно, от і приводіть приклади, подавайте в суди. Щось я не бачив від сцикунів ухилянтів позовів до ТЦК.

Пфффф. Конечно всё законно. Военные в масках угрожают женщинам на рецепции. Всё в порядке. Всё по закону. Выводить как пленных в трусах. Проникать на частную собственность. На использовать армию для ограничения.
Исков тысячи. Может и сотни тысяч.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 22:56

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Это всё понятно.
Пугает оправдание гражданами таких действий. Когда в днр раздали автоматы торговцам кур и мойщикам они тоже себя чувствовали богами. Тут ничего удивительного.
А вот оправдание хорошо, что немногими людьми - пугает
beee
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:28

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Уникдима

Вы скорее всего пьяны, второе сообщение удалено. Только цитирую, а сообщения уже нет))

В первом сообщении была ссылка на закон. Когда даёшь ссылку на нудное чтиво его может кто-то прочитать)

Ты сослался на закон, который сам, к сожалению, не прочитал. В принципе ожидаемо. Понял, что наложал и быстро потёр. Про повестки в этом законе нет ни слова.

В случае отсутствия документов, или совершения административного/криминального правопорушення патруль, состоящий из сотрудников полициии и военных, может доставить только в отделение полиции. При этом надать правовую поддержку.

Нет ни слова про повестки, запаковку в бусики, вывоз в ТЦК. Ничего похожего не нашёл

На будущее тебе,если ты ссылаешься на что-то, будь добр прочитай сначала сам, чтоб не выглядит глупо.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:56

  hume написав:Уникдима

Вы скорее всего пьяны, второе сообщение удалено. Только цитирую, а сообщения уже нет))

В первом сообщении была ссылка на закон. Когда даёшь ссылку на нудное чтиво его может кто-то прочитать)

Ты сослался на закон, который сам, к сожалению, не прочитал. В принципе ожидаемо. Понял, что наложал и быстро потёр. Про повестки в этом законе нет ни слова.

В случае отсутствия документов, или совершения административного/криминального правопорушення патруль, состоящий из сотрудников полициии и военных, может доставить только в отделение полиции. При этом надать правовую поддержку.

Нет ни слова про повестки, запаковку в бусики, вывоз в ТЦК. Ничего похожего не нашёл

На будущее тебе,если ты ссылаешься на что-то, будь добр прочитай сначала сам, чтоб не выглядит глупо.

Ты еще раз доказал, что являешься лживой мразью. Я вообще не пью.
Ссылка на закон была к вопросу о комендантском часе, а не о действиях с повестками. Проверки документов и вручения повесток абсолютно законны если проводятся вместе с полицейскими или есть приказ коменданта.
Я ничего не тёр, цензурой тут занимается тебе подобный модер.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:03

всё пропало!?
зачем шо то писать? думать?

вот так и суды...

СВОБОДНА КРАЇНА! вільних людей
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:09

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

  unicdima написав:вопросу о комендантском часе


в стране кругом враги?
как по мне людей просто закрыли
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:28

  uaprofi написав:
  unicdima написав:вопросу о комендантском часе


в стране кругом враги?
как по мне людей просто закрыли

подай в суд на Раду та Кабмін, ти ж по закону все хочеш?
Уперьод.
unicdima
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